"В каком состоянии сейчас находится Джикия — это загадка. Мне кажется, в игре с "Зенитом" Слишкович рискнет и поставит Георгия в стартовый состав", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 14-го апреля, московский "Спартак" объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера - его обязанности будет исполнять Владимир Слишкович. 17-го апреля "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча закончилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 35-ю очками.
Кечинов: мне кажется, в игре с "Зенитом" Слишкович рискнет и поставит Джикию в стартовый состав
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов считает, что Георгий Джикия может выйти в стартовом составе на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"