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Кечинов: мне кажется, в игре с "Зенитом" Слишкович рискнет и поставит Джикию в стартовый состав

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов считает, что Георгий Джикия может выйти в стартовом составе на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"В каком состоянии сейчас находится Джикия — это загадка. Мне кажется, в игре с "Зенитом" Слишкович рискнет и поставит Георгия в стартовый состав", - цитирует Кечинова "Чемпионат".

Напомним, что вчера, 14-го апреля, московский "Спартак" объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера - его обязанности будет исполнять Владимир Слишкович. 17-го апреля "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча закончилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 35-ю очками.

Спартак Гильермо Абаскаль Георгий Джикия Валерий Кечинов
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