"Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет. Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит", - цитирует Андреева "Спорт День за Днем".
Арсен Адамов принадлежит петербургскому "Зениту" и выступает за "Оренбург" на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 21 матч и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Общая стоимость всех игроков "Оренбурга" составляет 25,55 миллионов евро. После 23-х сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков.
Спортдир "Оренбурга" Андреев - об Адамове: если его стоимость пять миллионов, то у нас вся команда столько стоит
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос, сможет ли клуб выкупить Арсена Адамова.
Фото: "Матч ТВ"