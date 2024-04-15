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Спортдир "Оренбурга" Андреев - об Адамове: если его стоимость пять миллионов, то у нас вся команда столько стоит

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос, сможет ли клуб выкупить Арсена Адамова.
Фото: "Матч ТВ"
"Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет. Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит", - цитирует Андреева "Спорт День за Днем".

Арсен Адамов принадлежит петербургскому "Зениту" и выступает за "Оренбург" на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 21 матч и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Общая стоимость всех игроков "Оренбурга" составляет 25,55 миллионов евро. После 23-х сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков.

Оренбург Андреев Арсен Адамов
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