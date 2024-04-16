"Армейцы грамотно и очень аккуратно действовали в обороне, без излишеств, все делали вовремя, поэтому так уверенно и победили. У меня нет абсолютно никаких претензий к ребятам. Просто безупречно действовали в обороне. Так надо играть всегда. В атаке понравился Антон Заболотный: он действительно терзал оборону соперника. С такой игрой у ЦСКА хорошие перспективы", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
Сегодня, 14-го апреля, московский ЦСКА одержал победу над калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились: Федор Чалов (пенальти) и Аббосбек Файзуллаев. В первой встрече московский клуб также был сильнее команды Сергея Игнашевича и одержал победу со счетом 1:0, забитый мяч на свой счет записал Виктор Давила. В финале Пути РПЛ "армейцы" сыграют с победителем пары "Зенит" - "Спартак". После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на десять очков.
Пономарев: у меня нет абсолютно никаких претензий к ЦСКА. Просто безупречно действовали в обороне
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА - "Балтика" (2:0).
Фото: "СЭ"