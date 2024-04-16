Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Атлетико1 тайм
Барселона
1 - 1 1 1
ПСЖ2 тайм

Пономарев: у меня нет абсолютно никаких претензий к ЦСКА. Просто безупречно действовали в обороне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА - "Балтика" (2:0).
Фото: "СЭ"
"Армейцы грамотно и очень аккуратно действовали в обороне, без излишеств, все делали вовремя, поэтому так уверенно и победили. У меня нет абсолютно никаких претензий к ребятам. Просто безупречно действовали в обороне. Так надо играть всегда. В атаке понравился Антон Заболотный: он действительно терзал оборону соперника. С такой игрой у ЦСКА хорошие перспективы", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".

Сегодня, 14-го апреля, московский ЦСКА одержал победу над калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились: Федор Чалов (пенальти) и Аббосбек Файзуллаев. В первой встрече московский клуб также был сильнее команды Сергея Игнашевича и одержал победу со счетом 1:0, забитый мяч на свой счет записал Виктор Давила. В финале Пути РПЛ "армейцы" сыграют с победителем пары "Зенит" - "Спартак". После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на десять очков.

Кубок России ЦСКА Балтика Владимир Пономарев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится