"Видно, что "Краснодар" перестраивается. Мусаев хочет играть в атакующий футбол, более открытый футбол ставить. Но пока рано говорить, что это его команда. Что касается чемпионства, то шансов у них нет. "Краснодару" нужно было не проигрывать "Зениту", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
После 23-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "сине-бело-голубых" на девять очков. Сегодня, 17-го марта, команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече "Зенит" одержал победу со счетом 2:1, забитыми мячами отличились: Угальде и Педро (дубль).
Бушманов: у "Краснодара" нет шансов на чемпионство
Российский тренер Евгений Бушманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"