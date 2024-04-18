"В моменте с падением Караваева фол был, это пенальти, ведь футболист "Зенита" сыграл в мяч, когда в него влетел Джикия. Законченным действием это считать нельзя, потому что фол безрассудный, он и при законченном действии карается фолом", - заявил Обломов.
Ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" завершился безголевой ничьей. Во втором тайме в штрафной площади "красно-белых" произошел спорный эпизод, когда столкнулись защитник "Зенита" Вячеслав Караваев и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
Вячеслав Караваев пробил выше ворот "Спартака" с близкого расстояния, после чего столкнулся с Георгием Джикией, который пытался заблокировать удар. Главный арбитр матча Алексей Сухой и бригада VAR приняли решение не назначать пенальти в данном эпизоде.
"Зенит" одержал победу в двухматчевом противостоянии благодаря победе в первой игре (2:1) и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с ЦСКА. Московский "Спартак" продолжит выступления в Пути регионов, где на втором этапе 1/2 финала встретится с московским "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Судья Обломов - об инциденте в штрафной "Спартака": это пенальти. Игрок "Зенита" сыграл в мяч, а в него влетел Джикия
Экс-арбитр Илья Обломов прокомментировал эпизод с неназначенным в ворота "Спартака" пенальти в матче 1/2 финала Кубка России с "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Зенита"