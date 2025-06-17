"Сейчас ведутся переговоры с клубами по Сутормину. Конечно, это РПЛ. Надеемся, в ближайшее время будет информация", - цитирует агента "Чемпионат".
В прошлом сезоне Алексей Сутормин выступал за "Ростов" на правах аренды - полузащитник провел в составе южан 33 матча и отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт футболиста с петербургским "Зенитом" истекает 30 июня, рыночная стоимость 31-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.
"Ведутся переговоры с клубами РПЛ". Агент - о будущем Сутормина
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Ростов"