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"Ведутся переговоры с клубами РПЛ". Агент - о будущем Сутормина

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас ведутся переговоры с клубами по Сутормину. Конечно, это РПЛ. Надеемся, в ближайшее время будет информация", - цитирует агента "Чемпионат".

В прошлом сезоне Алексей Сутормин выступал за "Ростов" на правах аренды - полузащитник провел в составе южан 33 матча и отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт футболиста с петербургским "Зенитом" истекает 30 июня, рыночная стоимость 31-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

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