"Трансфер — дело такое... Ты можешь договориться на 99 процентов, но 1 может сыграть. Пока нет подписи — ни о чем сказать невозможно. В офисе "Динамо" официального предложения по футболисту Пальцеву нет", - цитирует Газизова "СЭ".
В прошлом сезоне Валентин Пальцев провел 34 матча за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с махачкалинским клубом истекает летом 2026 года.
Валентин Пальцев в сентябре 2024 года дебютировал в составе национальной команды России и провел в ее составе 2 встречи.
Газизов: в офисе "Динамо" официального предложения по Пальцеву нет
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном уходе Валентина Пальцева из клуба.
Фото: "Динамо" Махачкала