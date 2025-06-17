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Газизов: в офисе "Динамо" официального предложения по Пальцеву нет

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном уходе Валентина Пальцева из клуба.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Трансфер — дело такое... Ты можешь договориться на 99 процентов, но 1 может сыграть. Пока нет подписи — ни о чем сказать невозможно. В офисе "Динамо" официального предложения по футболисту Пальцеву нет", - цитирует Газизова "СЭ".

В прошлом сезоне Валентин Пальцев провел 34 матча за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с махачкалинским клубом истекает летом 2026 года.

Валентин Пальцев в сентябре 2024 года дебютировал в составе национальной команды России и провел в ее составе 2 встречи.

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