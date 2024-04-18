"Продление контракта? Мы общаемся с Томашем Амаралом. Я не знаю, что будет дальше. Допустить можно всё что угодно. Но я бы, конечно, хотел остаться", - цитирует Маслова "Матч ТВ".
Павел Маслов перешел в московский "Спартак" из "Тюмени" в июле 2018-го года. В текущем сезоне 24-летний защитник провел на поле в РПЛ 10 минут - в выездном матче против воронежского "Факела" в 13-м туре 28-го октября прошлого года.
Текущее соглашение Маслова с "красно-белыми" истекает в конце сезона. Новый спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал занимает свой пост с 1-го января 2024-го года.
Маслов: конечно, я бы хотел остаться в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Павел Маслов поделился подробностями о переговорах с "красно-белыми" о новом контракте.
Фото: "Матч ТВ"