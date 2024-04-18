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Широков: уже слепой понимает, что “Спартаку” не нужен иностранец

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Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что московскому “Спартаку” не стоит приглашать иностранного тренера.
Фото: "Матч ТВ"
– Уже слепой понимает, что “Спартаку” не нужен иностранец. Какой иностранец в том же “Спартаке” в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева. До этого Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в ЛЧ.

Напомним, предыдущим тренером московского “Спартака” является Гильермо Абаскаль. Испанский специалист возглавлял красно-белых с 2022 года. 14 апреля его отправили в отставку с поста наставника команды. Под руководством Абаскаля столичная команда в прошлом сезоне заняла третье место в Российской Премьер-Лиге. В настоящий момент времени исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Владимир Слишкович.

Источник: “Чемпионат”

Роман Широков Спартак
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