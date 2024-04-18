– Уже слепой понимает, что “Спартаку” не нужен иностранец. Какой иностранец в том же “Спартаке” в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева. До этого Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в ЛЧ.
Напомним, предыдущим тренером московского “Спартака” является Гильермо Абаскаль. Испанский специалист возглавлял красно-белых с 2022 года. 14 апреля его отправили в отставку с поста наставника команды. Под руководством Абаскаля столичная команда в прошлом сезоне заняла третье место в Российской Премьер-Лиге. В настоящий момент времени исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Владимир Слишкович.
Источник: “Чемпионат”
Широков: уже слепой понимает, что “Спартаку” не нужен иностранец
Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что московскому “Спартаку” не стоит приглашать иностранного тренера.
Фото: "Матч ТВ"