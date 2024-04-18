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Игрок “Спартака” Маслов: сказали Абаскалю спасибо за все моменты, которые были за время совместной работы

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Защитник “Спартака” Павел Маслов рассказал, как команда попрощалась с бывшим рулевым красно-белых Гильермо Абаскалем.
Фото: "Матч ТВ"
– Абаскаль приехал на базу. Сказал, что все, кто хочет, могут с ним попрощаться. Мы все дружно подошли к нему. И сказали Гильермо спасибо за все моменты, которые были за время совместной работы.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского “Спартака” летом 2022 года. Его трудовое соглашение с красно-белыми было рассчитано до июня 2025 года. Однако 14 апреля руководство столичного клуба приняло решение уволить Абаскаля.

Напомним, сейчас московский “Спартак” пребывает на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На счету красно-белых 35 очков.

Источник: “Известия”

Гильермо Абаскаль Спартак Павел Маслов
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