– Думаю, что нет предпосылок для того, чтобы не продлевать контракт с Шуниным. Тем более, сейчас Антон вновь стал номером один. Его продлят скорее всего.
Отметим, что действующий трудовой договор Антона Шунина с московским “Динамо” рассчитан до лета. На днях российский голкипер заявил о том, что он ведет переговоры о продлении контракта с бело-голубыми. Однако, по словам 37-летнего футболиста, конкретики в данном вопросе пока что нет.
Источник: Metaratings
Нигматуллин: нет предпосылок для того, чтобы “Динамо” не продлило контракт с Шуниным
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о будущем вратаря “Динамо” Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"