Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
21:00
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
22:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
21:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
22:00
ЛорьянНе начат

Нигматуллин: нет предпосылок для того, чтобы “Динамо” не продлило контракт с Шуниным

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о будущем вратаря “Динамо” Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
– Думаю, что нет предпосылок для того, чтобы не продлевать контракт с Шуниным. Тем более, сейчас Антон вновь стал номером один. Его продлят скорее всего.

Отметим, что действующий трудовой договор Антона Шунина с московским “Динамо” рассчитан до лета. На днях российский голкипер заявил о том, что он ведет переговоры о продлении контракта с бело-голубыми. Однако, по словам 37-летнего футболиста, конкретики в данном вопросе пока что нет.

Источник: Metaratings

Руслан Нигматуллин Динамо Шунин Антон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится