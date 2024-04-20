"Федору давно пора уезжать в Европу. Человек уже созрел, учитывая, что он успел поиграть за "Базель". Сложно сказать, подходит ли он "Монако", потому что он не самый стабильный футболист. Если он будет показывать свои лучшие качества, то точно подойдет для чемпионата Франции", - сказал Губерниев.
Федор Чалов недавно продлил контракт с ЦСКА, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25. Нападающий "армейцев" сейчас забил 13 голов и является лучшим бомбардиром в команде. Всего за "армейцев" форвард забил 86 мячей в 253 играх. Чалов успел сыграть 30 матчей в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, в которых в общей сложности забил четыре гола. Дебютный гол на еврокубковом турнире воспитанник "армейцев" забил в 2018 году в игре против лондонского "Арсенала".
Источник: "РБ Спорт"
Губерниев: Чалову давно пора уезжать в Европу. Человек уже созрел
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о потенциальном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в европейский клуб.
Фото: ЦСКА