". Для этого ему не надо побеждать "Спартак" — все и так знают, какой он тренер. Его работа с "Ростовом" действительно вызывает уважение. Но, безусловно, у Карпина может быть особенный настрой на команду, с которой его связывают", - сказал Камоцци.
"Ростов", которым руководит Валерий Карпин, после 23-х сыгранных туров занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 34 очка. После зимнего перерыва ростовчане одержали четыре виктории и один раз сыграли в ничью. Команда всего на один балл отстает от московского "Спартака", встреча двух команд состоится уже в это воскресенье, 21 апреля, на стадионе "Ростов Арена".
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Карпин уже давно доказал, что он отличный тренер, который умеет работать в современном стиле
Франко Камоцци, советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна оценил тренерский уровень Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"