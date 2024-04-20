- Юран может возглавить "Спартак"? Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что большая часть того, что сейчас появляется в телеграм-каналах, - это инсайды. Где-то есть конфиденциальная позиция клуба, где-то мы до сих пор ее не сформулировали.
Напомним, в воскресенье, 14 апреля, московский "Спартак" объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны "крансо-белых" к наставнику "Пари Нижний Новгород" Сергею Юрану.
54-летний российский специалист стал главным тренером нижегородцев в апреле прошлого года. Под его руководством команда провела 40 матчей во всех турнирах, одержала 13 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:55. В нынешнем сезоне "Пари НН" набрал 28 очков в 23 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице. Контракт Юрана с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Sport24
Гендиректор "Пари НН": Юран может возглавить "Спартак"? Нет дыма без огня
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об интересе к главному тренеру нижегородцев Сергею Юрану со стороны "Спартака".
Фото: Чемпионат.com