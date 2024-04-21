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Экс-игрок ЦСКА Чанов: не могу сказать, что второй гол "Ахмата" - это ошибка Торопа

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Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера ЦСКА Вячеслава Торопа в проигранном матче с "Ахматом".
Фото: ЦСКА
"Не могу сказать, что второй гол "Ахмата" — это ошибка Торопа. Ему приходилось думать, сыграет ли этот нападающий, который пропустил мяч, или нет. Приходилось думать о двух вариантах. Слава сконцентрировался на нападающем, а он сыграл действительно хитро и грамотно. Торопу пока не хватает опыта — это тоже сказывается", - сказал Чанов.

Вчера, 20 апреля, "армейцы" на своем поле проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Хозяева за игру получили два удаления, сначала на 19-й минуте удалился защитник Виллиан Роша, на исходе матча его же примеру последовал защитник Игорь Дивеев. В настоящее время ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю набранными очками. "Ахмат" находится на 14 позиции с 23-мя очками.

Источник: "Чемпионат"

Тороп ЦСКА Чанов
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