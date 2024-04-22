"Состояние бывало и получше. То, что не попросил замену в перерыве — ошибка", - приводит слова Песьякова "Матч ТВ".
Матч 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" прошла в Ростове-на-Дону вчера, 21 апреля. Встреча завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 1:5. Вратарь ростовчан Сергей Песьяков был заменен во втором тайме, покинув поле на 59-й минуте игры. После игры главный тренер команды Валерий Карпин сообщил, что голкипер получил повреждение еще в первом тайме. "Красно-белые" повели в счете (2:1) на 54-й минуте после ошибки Песьякова.
Песьяков: то, что не попросил замену в перерыве — ошибка
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков признал, что совершил ошибку, не попросив замену в перерыве матча 25-го тура РПЛ против "Спартака" (1:5).
Фото: "Матч ТВ"