Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
БолоньяНе начат
Милан
21:45
ИнтерНе начат

Песьяков: то, что не попросил замену в перерыве — ошибка

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков признал, что совершил ошибку, не попросив замену в перерыве матча 25-го тура РПЛ против "Спартака" (1:5).
Фото: "Матч ТВ"
"Состояние бывало и получше. То, что не попросил замену в перерыве — ошибка", - приводит слова Песьякова "Матч ТВ".

Матч 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" прошла в Ростове-на-Дону вчера, 21 апреля. Встреча завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 1:5. Вратарь ростовчан Сергей Песьяков был заменен во втором тайме, покинув поле на 59-й минуте игры. После игры главный тренер команды Валерий Карпин сообщил, что голкипер получил повреждение еще в первом тайме. "Красно-белые" повели в счете (2:1) на 54-й минуте после ошибки Песьякова.

Сергей Песьяков Ростов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится