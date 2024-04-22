"Слишкович расслабил команду? Результат на табло. Думаю, что все всё видели. Слова тут не надо говорить, все понятно", - цитирует Игнатова "Чемпионат".
Напомним, Владимир Слишкович работал помощником испанского наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля, после отставки которого стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством "красно-белые" разгромили в гостях "Ростов" в матче 25-го тура РПЛ со счетом 5:1. Ранее на неделе московская команда также увезла ничью из Санкт-Петербурга в ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0).
Полузащитник "Спартака" Игнатов - о Слишковиче: результат на табло
Хавбек "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал работу и.о. главного тренера московской команды Владимира Слишковича.
Фото: Чемпионат.com