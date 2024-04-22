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Экс-футболист "Спартака" Евгений Макеев завершил карьеру

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Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Макеев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, моя профессиональная карьера футболиста завершена. Теперь я в Медиалиге. Интересный опыт для меня, что-то новое по сравнению со Второй лигой", - сказал Макеев.

Два последних сезона 34-летний Евгений Макеева в московском клубе из Второй лиги "Велес". В ходе своей карьеры защитник выступал за "Спартак", "Ростов", "Сочи", "Ротор", "Росич", играл в чемпионате Армении за "Арарат" и в чемпионате Узбекистана за "Металлург". В составе "Спартака" Евгений Макеев дважды становился серебряным призером чемпионата России. За национальную команду Макеев успел провести три матча. Сейчас бывший профессиональный футболист играет за клуб "Родина" в Медиалиге.

Источник: "РБ Спорт"

Евгений Макеев
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