"Думаю, моя профессиональная карьера футболиста завершена. Теперь я в Медиалиге. Интересный опыт для меня, что-то новое по сравнению со Второй лигой", - сказал Макеев.
Два последних сезона 34-летний Евгений Макеева в московском клубе из Второй лиги "Велес". В ходе своей карьеры защитник выступал за "Спартак", "Ростов", "Сочи", "Ротор", "Росич", играл в чемпионате Армении за "Арарат" и в чемпионате Узбекистана за "Металлург". В составе "Спартака" Евгений Макеев дважды становился серебряным призером чемпионата России. За национальную команду Макеев успел провести три матча. Сейчас бывший профессиональный футболист играет за клуб "Родина" в Медиалиге.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-футболист "Спартака" Евгений Макеев завершил карьеру
Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Макеев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Фото: "Чемпионат"