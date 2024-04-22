"Нужно ли оставить Слишковича на постоянной основе? Думаю, каждый из ребят скажет, что нам очень комфортно сейчас. Хороший футбол показываем, результат хороший сейчас. Поэтому я думаю, что да", - высказался Чернов.
Руководство московского клуба назначила Владимира Слишковича на пост временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля. В прошедшем 25-м туре под руководством боснийца команда добилась уверенной победы над "Ростовом" при полных трибунах "Ростов Арены" (1:5). По словам Чернова, Слишкович помог команде эмоционально разгрузиться, что положительно сказалось на психологическом состоянии игроков.
До шести туров до конца российского чемпионата "Спартак" занимает 4-е место с 38-ю очками в активе. В следующей игре "красно-белые" столкнутся с ЦСКА в московском дерби, матч пройдет 25 апреля на домашнем стадионе "армейцев".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Защитник "Спартака" Чернов: Слишковича нужно оставить на постоянной основе
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов предложил сделать главным тренером "красно-белых" Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"