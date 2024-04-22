- Конечно, потери ключевых футболистов нельзя сбрасывать в сторону, но у ЦСКА будет запредельный настрой. "Спартак" выдал хороший матч, обыграв с крупным счётом "Ростов". Плюс в стане красно-белых произошли перемены, которые пошли на пользу. Но опять же, это может сыграть злую шутку для "Спартака". Всё-таки выдали много эмоций и сыграли матч с обилием голов. Сейчас соперник будет другой, поэтому будет интересно, что преподнесёт "Спартак" в матче с ЦСКА, - передаёт слова Таранова "Чемпионат".
В четверг 25 апреля состоится матч перенесённого с марта 21 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак". В предыдущем матче 25 тура РПЛ ЦСКА на своём поле уступил грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2, при этом потеряв для игры с красно-белыми центральных защитников Виллиана Рошу и Игоря Дивеева (прямые красные карточки) и вингера Аббосбека Файзуллаева (четвёртая жёлтая карточка).
"Спартак" в рамках 25 тура чемпионата России разгромил на выезде "Ростов" со счётом 5:1. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают четвёртое место с 38 очками в 24 матчах, ЦСКА набрал 37 очков и находится на шестой позиции.
Таранов: хороший матч с "Ростовом" может сыграть злую шутку для "Спартака". У ЦСКА будет запредельный настрой
Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от будущего матча красно-синих против "Спартака" в рамках 21 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"