- Для меня изначально не было явного аутсайдера. Все говорили про "Сочи", но они могут выиграть одну или две игры - вклинятся в борьбу. Вижу, что круг претендентов не изменился, так и осталось где-то шесть команд. У меня нет явного кандидата на вылет из РПЛ - все могут друг друга наказать, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
За шесть туров до конца розыгрыша Российской премьер-лиги последнее место в турнирной таблице с 19 очками занимает "Сочи", который весной 2024 года не проиграл ни одного матча, но одержал только одну победу. На 4 очка "барсов" опережают "Балтика" (зона стыковых матчей) и "Ахмат" (зона прямого вылета). 24 очка в активе находящегося в зоне стыков "Урала". На 2 очка больше у "Оренбурга" и "Факела", на 4 больше - у "Пари НН".
Мостовой: нет явного кандидата на вылет из РПЛ - все могут друг друга наказать
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал борьбу за выживание в РПЛ.
Фото: AFP