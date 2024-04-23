- Юрану надо думать не о том, как перейти в "Спартак", а о том, как сохранить "Нижнему" прописку в РПЛ. Но вообще Юран может попасть в сферу интересов "Спартака". У него есть спартаковское прошлое, он знает российский чемпионат. Хотя, насколько я знаю, у спортивного директора "Спартака" Амарала в списке россиян нет, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
"Пари Нижний Новгород" под руководством главного тренера Сергея Юрана в домашнем матче 25 тура Российской премьер-лиги с московским "Динамо" потерпел четвёртое поражение в чемпионате подряд (1:4). В турнирной таблице РПЛ "Пари НН" занимает десятое место, набрав 28 очков в 24 матчах. Зону стыковых матчей волжане опережают на 4 очка, зону прямого вылета - на 5 очков.
Ранее появлялась информация о возможном назначении 54-летнего Юрана на должность главного тренера московского "Спартака".
Радимов: Юрану надо думать не как перейти в "Спартак", а как сохранить "Пари НН" в РПЛ. У Амарала в списке россиян нет
Экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о возможности назначения главного тренера "Пари НН" Сергея Юрана на аналогичный пост в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Пари НН"