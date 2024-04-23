"В "Спартаке" уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в "Спартаке" убрали 18 главных тренеров. Чему тут удивляться? Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают. Зато зимой прошлого года с ним еще и продлили контракт, повысив зарплату. "Спартак" уже давно разводили на "бабки" и многих разводят", - поделился Мостовой.
Московский "Спартак" объявил о расставании с главным тренером команды Гильермо Абаскалем 14-го апреля после поражения в матче 24-го тура Премьер-лиги от "Сочи". Контракт испанского специалиста с "красно-белыми" был рассчитан до лета 2025-го года. По данным СМИ, сумма неустойки, которая была выплачена Абаскалю за досрочное расторжение контракта - 770 тысяч евро.
После увольнения Абаскаля "Спартак" возглавил боснийский тренер Владимир Слишкович, который работает в статусе исполняющего обязанности главного тренера. В первых двух матчах под управлением Слишковича "Спартак" сыграл вничью - в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0), и одержал победу в матче 25-го тура РПЛ над "Ростовом" (5:1).
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой - о неустойке Абаскалю: "Спартак" разводят на "бабки". Зато в прошлом году с ним продлили контракт
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал финансовые издержки "Спартака", вызванные увольнением испанского тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"