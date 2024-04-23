28-летний ивуарийский защитник Умар Сако, который присоединился к "Ростову" в зимнее трансферное окно на правах аренды, подписал с российской командой долгосрочный контракт. Как сообщает "СЭ", "Ростов" выкупил права на футболиста у болгарской "Арды", за которую Сако выступал с лета 2022-го года. Контракт защитника с "Ростовом" будет действовать до лета 2027-го года.
С момента перехода в РПЛ Умар Сако успел провести пять матчей в чемпионате России и трижды появиться на поле в матчах Кубка России в составе "Ростова". Ранее о желании подписать с африканским защитником контракт на постоянной основе заявлял спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин и президент клуба Арташес Арутюнянц.
"СЭ": "Ростов" выкупил Умара Сако у "Арды" и заключил контракт до лета 2027 года
Защитник Умар Сако, выступавший за "Ростов" на правах аренды, подписал с клубом полноценный контракт.
Фото: официальный сайт "Ростова"