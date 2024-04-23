"Это бессмысленные потери. Я считаю, что просто нельзя вот так, на ровном месте зарабатывать карточки и ставить команду в такое положение. Красные карточки Роши и Дивеева — это полнейшая безответственность. Они должны быть оштрафованы и наказаны в клубе. Они подвели команду. Роша вообще вышел с капитанской повязкой. Более того, он чуть не сломал ногу Садулаеву. ЦСКА поставлен в очень тяжелое положение", - сказал Газзаев.
В прошедшем 25-м туре Российском премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимал грозненский "Ахмат". На 18-й минуте капитан "армейцев" Виллиан Роша заработал красную карточку, оставив команду в меньшинстве. В концовке встречи удалился еще один защитник "красно-синих" Игорь Дивеев. В результате московский клуб потерпел поражение от грозненцев на своем поле со счетом 1:2.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев: Роша и Дивеев должны быть наказаны за красные карточки. Они подвели команду
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал удаление сращу двоих защитников "армейцев" в матче с "Ахматом" (1:2).
Фото: ЦСКА