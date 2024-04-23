"Команда была в "болтанке", в "Спартаке" не дают времени на раскачку, там всегда нужен результат здесь и сейчас. Любые изменения проводятся с целью улучшить что?то. Надеюсь, что у ребят пойдет игра, не важно, кто будет новым тренером. Хочется, чтобы "Спартак" был всегда впереди всех", - поделился Яковлев.
Московский "Спартак" объявил о расставании с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем, контракт которого действовал до конца следующего сезона, после поражения от "Сочи" (1:0) в матче 24-го тура РПЛ. Место Абаскаля занял боснийский специалист Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб испанца.
В первых двух матчах после смены тренера "Спартак" ни разу не проиграл. С "Зенитом" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "красно-белые" сыграли в нулевую ничью, а "Ростов" был разгромлен на своем поле в матче 25-го тура со счетом 5:1.
Источник: "Матч ТВ"
Павел Яковлев - об увольнении Абаскаля: в "Спартаке" не дают времени на раскачку, там всегда нужен результат
Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев прокомментировал увольнение главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"