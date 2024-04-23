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Колосков: по игре с "Оренбургом" нельзя было сказать, что "Зенит" - чемпион. Во втором тайме их прилично возили

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает чемпионскую гонку в РПЛ завершенной.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Я бы не стал торопиться с выводами о том, что чемпионская гонка завершена и "Зенит" заберет титул. По игре с "Оренбургом" нельзя было сказать, что петербуржцы - чемпионы. Во втором тайме "Оренбург" их очень прилично возил. Так что пока я не вижу чемпионской игры у "Зенита", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

В матче 24-го тура лидирующий в турнирной таблице РПЛ "Зенит" одержал минимальную победу над "Оренбургом", Единственный мяч в игре записал на свой счет бразильский легионер "сине-бело-голубых" Клаудиньо. Победа позволила "Зениту" набрать 50 очков и сохранить отрыв в 2 очка от занимающего 2-е место "Краснодара".

В рамках перенесенного 21-го тура "Зенит" на своем поле примет казанский "Рубин". Игра состоится в среду 24-го апреля. На этой же неделе 28-го апреля действующие чемпионы России встретятся с московским "Динамо", которое занимает 3-е место.

Вячеслав Колосков Зенит Оренбург
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