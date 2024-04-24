"Всегда говорил и повторяю - не важно, в каком состоянии команды подходят к этому дерби. Мы видим, что сейчас ЦСКА немного "колошматит", хотя армейцы, пожалуй, самая организованная и стабильная команда в нашем чемпионате. Но со всеми иногда случается такое, как с ЦСКА в матче с "Ахматом", я имею в виду ситуацию с удалениями", - заявил Шишкин.
ЦСКА и "Спартак" встретятся в московском дерби в рамках перенесенного 21-го тура Премьер-лиги. Игра состоится 25-го апреля. В предыдущем туре "армейцы" уступили на своем поле грозненскому "Ахмату", ведя в счете до 79-й минуты игры. ЦСКА заканчивал матч с восьмью полевыми футболистами из-за удалений защитников Виллиана Роши и Игоря Дивеева.
Теперь Роша и Дивеев не смогут помочь своей команде в дерби со "Спартаком" из-за дисквалификаций. "Красно-белые", в свою очередь, разгромили в выездном матче "Ростов" (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ. Этот матч стал для "Спартака" первым в чемпионате после увольнения испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Его место временно занял боснийский специалист Владимир Слишкович.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-защитник "Спартака" Шишкин: ЦСКА, пожалуй, самая организованная и стабильная команда в РПЛ
Экс-футболист сборной России Роман Шишкин высказался в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" в 21-м туре РПЛ.
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