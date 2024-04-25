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Игрок “Балтики” Козлов: у “Краснодара” есть шансы на чемпионство

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Полузащитник “Балтики” Данила Козлов оценил шансы “Краснодара” на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
– Шансы на чемпионство? Думаю, они есть. Не все зависит от них, – приводит слова Козлова “РБ Спорт”.

Напомним, в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России по футболу “Краснодар” одержал победу над калининградской “Балтикой”. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу южан. Таким образом, “быки” приблизились к петербургскому “Зениту” в турнирной таблице РПЛ. На счету “Краснодара”, который идет вторым, 49 очков. Сине-бело-голубые имеют в активе 50 баллов.

Балтика Данила Козлов Краснодар
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