"У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы", - цитирует Зеленова Sport24.
"Спартак" набрал 38 очков и занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре российской Премьер-лиги "красно-белые" примут на своем поле в рамках столичного дерби "Локомотив". Матч состоится в Москве на "Лукойл Арене" в воскресенье, 28 апреля. Начало - в 16:15 по местному времени.
В "Спартаке" сообщили, что Джикия пропускает дерби против ЦСКА из-за микроповреждения
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с травмами в московском клубе.
Фото: Sport24