– Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15 минуте матча. Бездарное зрелище.
Отметим, что Денис Мацуев является давним болельщиком московского “Спартака”.
Игра между ЦСКА и “Спартаком” состоялась 25 апреля. Она прошла в Москве на стадионе “ВЭБ Арена”. Игра проводилась в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Она завершилась нулевой ничьей.
Ранее Андрей Аршавин заявил о том, что для него игра между Москва грандами была “нормальной”.
Источник: “Матч ТВ”
Мацуев – о матче ЦСКА – “Спартак”: бездарное зрелище
Популярный российский пианист Денис Мацуев отреагировал на нулевую ничью в матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и “Спартаком”.
Фото: ПФК ЦСКА