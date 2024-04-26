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Мацуев – о матче ЦСКА – “Спартак”: бездарное зрелище

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Популярный российский пианист Денис Мацуев отреагировал на нулевую ничью в матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и “Спартаком”.
Фото: ПФК ЦСКА
– Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15 минуте матча. Бездарное зрелище.

Отметим, что Денис Мацуев является давним болельщиком московского “Спартака”.

Игра между ЦСКА и “Спартаком” состоялась 25 апреля. Она прошла в Москве на стадионе “ВЭБ Арена”. Игра проводилась в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Она завершилась нулевой ничьей.

Ранее Андрей Аршавин заявил о том, что для него игра между Москва грандами была “нормальной”.

Источник: “Матч ТВ”

ЦСКА Спартак
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