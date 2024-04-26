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Гендиректор “Ахмата”: мы готовы помочь “Сочи” в расследовании отравления футболистов

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Генеральный директор “Ахмата” Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненская команда готова помочь “Сочи” в расследовании отравления футболистов.
Фото: ФК "Ахмат"
– Мы готовы принять участие и помочь “Сочи” в расследовании, как угодно, это называйте, но что внутри у них происходило мы не знаем. Я не знаю, отравились они или нет. Никто не знает, кроме того, что они сказали.

Напомним, “Ахмат” и “Сочи”, которые являются конкурентами в борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, вчера, 25 апреля, сыграли в Грозном. Встреча 21-го тура чемпионата страны завершилась со счетом 1:0 в пользу чеченской команды. Перед игрой наставник южан Роберт Морено заявил, что сразу 14 футболистов команды отравились и чувствуют себя плохо.

Источник: “Чемпионат”

Ахмат Сочи Айдамиров
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