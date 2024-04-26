- Спорный арбитраж в матче ЦСКА - "Спартак", потому что я смотрел экспертов "Матч ТВ", читал. Находясь на стадионе, не имел возможность наблюдать повтор. Мне показалось, что работа хорошая, но пересмотрел спорный момент с пенальти и удаление. Конечно, ЭСК разберётся, - передаёт слова Алаева "Чемпионат".
Матч перенесённого с марта на конец апреля 2024 года 21 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" завершился вничью со счётом 0:0. Главный рефери этой встречи Василий Казарцев по ходу игры принял несколько спорных решений в эпизодах с возможным предъявлением жёлтых и красных карточек и назначением пенальти, которые в итоге вызвали негативную реакцию у представителей обеих команд.
Глава РПЛ Алаев - о работе рефери Казарцева: спорный арбитраж в матче ЦСКА - "Спартак". ЭСК разберётся
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о судействе главного рефери матча 21 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (0:0) Василия Казарцева.
Фото: РПЛ