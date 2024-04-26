"Как "Зенит" могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придёт. "Спартак" уже десятки лет считается народной командой, и этот титул навсегда принадлежит им. Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь", - сказал Титов.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 50-ю очками в активе. Московский "Спартак" после 25 туров расположился на шестом месте с 39-ю набранными очками. Клуб из Санкт-Петербурга за последние пять лет становился пять раз чемпионом России. За свою столетнюю историю "Спартак" стал самым титулованным клубом в российском футболе.
Источник: "РБ Спорт"
Титов: как "Зенит" могут признать народной командой? Этот титул навсегда принадлежит "Спартаку"
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов рассказал, кому должен принадлежать титул народной команды России – "красно-белым" или "Зениту".
Фото: "Чемпионат"