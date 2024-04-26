Во время матча защитник ЦСКА Мойзес наступил шипами на икроножную мышцу форварда "Спартака" Манфреду Угальде.
"Если говорить о том, должен ли был судья удалять Мойзеса или нет в этом спорном эпизоде, я считаю, что да. Это чистая красная карточка! Может, было не специально, но это очень опасный фол с открытыми шипами", - сказал Кузнецов.
Встреча ЦСКА и "Спартака" завершилась безголевой ничьей, после 25 сыгранных туров "армейцы" занимают седьмое место с 38-ю набранными очками, "Спартак" идет на шестой позиции, в активе "красно-белых" 39 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против калининградской "Балтики", а "Спартак" на своем поле примет московский "Локомотив".
Источник: "Чемпионат"
Кузнецов: судья должен был удалять Мойзеса. Очень опасный фол с открытыми шипами
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал спорный эпизод в московском дерби между "армейцами" и "Спартаком" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"