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Кузнецов: судья должен был удалять Мойзеса. Очень опасный фол с открытыми шипами

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Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал спорный эпизод в московском дерби между "армейцами" и "Спартаком" (0:0).


Фото: ФК "Спартак"
Во время матча защитник ЦСКА Мойзес наступил шипами на икроножную мышцу форварда "Спартака" Манфреду Угальде.

"Если говорить о том, должен ли был судья удалять Мойзеса или нет в этом спорном эпизоде, я считаю, что да. Это чистая красная карточка! Может, было не специально, но это очень опасный фол с открытыми шипами", - сказал Кузнецов.

Встреча ЦСКА и "Спартака" завершилась безголевой ничьей, после 25 сыгранных туров "армейцы" занимают седьмое место с 38-ю набранными очками, "Спартак" идет на шестой позиции, в активе "красно-белых" 39 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против калининградской "Балтики", а "Спартак" на своем поле примет московский "Локомотив".

Источник: "Чемпионат"

ЦСКА Спартак Мойзес Барбоза
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