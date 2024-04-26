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Мостовой: "Локомотиву" не хватает Дзюбы

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Бывший футболист сборной России и "Спартака" Александр Мостовой высказался о значимости Артема Дзюбы для "Локомотива"
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба опять останется на скамейке? Это до поры до времени, Галактионов тоже многого не понимает. С Нижним, благодаря судье, все перевернулось, а так конечно, видно, что Дзюбы не хватает. Особенно по первому тайму. Да и в других матчах было видно, что его не хватает. Поэтому и игра так складывается", - сказал Мостовой.

Нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба в текущем сезоне принял участия в 20 матчах, в которых забил три гола и сделал четыре голевых паса. В прошедшем 21-м туре РПЛ "Локомотив" вырвал победу у "Пари НН", забив два гола в компенсированное время. За одиннадцать игр прошлого сезона Дзюба забил 8 мячей и пять раз ассистировал партнерам по команде. Контракт с 35-летним нападающим истекает в конце этого сезона, по сообщениям в СМИ, форвард может перейти в китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий.

Источник: Metaratings

Александр Мостовой Артем Дзюба Локомотив
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