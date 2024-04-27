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Пименов - о матче "Спартака" с "Локомотивом": будет однозначно веселее, чем дерби ЦСКА - "Спартак"

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Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 26 тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Матч "Спартак" - "Локомотив" будет однозначно веселее, чем дерби ЦСКА - "Спартак". "Локомотив" - фаворит в этом противостоянии, - передаёт слова Пименова "Чемпионат".

Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" пройдёт 28 апреля на московской "Лукойл Арене", стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. Ранее игра перенесённого 21 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" завершилась вничью со счётом 0:0 при минимуме опасных моментов.

Спартак Локомотив ЦСКА Руслан Пименов
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