- Матч "Спартак" - "Локомотив" будет однозначно веселее, чем дерби ЦСКА - "Спартак". "Локомотив" - фаворит в этом противостоянии, - передаёт слова Пименова "Чемпионат".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" пройдёт 28 апреля на московской "Лукойл Арене", стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. Ранее игра перенесённого 21 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" завершилась вничью со счётом 0:0 при минимуме опасных моментов.
Пименов - о матче "Спартака" с "Локомотивом": будет однозначно веселее, чем дерби ЦСКА - "Спартак"
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 26 тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: "Спорт-Экспресс"