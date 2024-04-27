- Коллеги из РФС провели анализ и считают, что коммерчески выгоднее проводить турнир в начале сезона и в формате из одного матча. Мы благодарны всем, кто помогает больше зарабатывать клубам и сейчас, если удастся увеличить доходы в три раза, лично поаплодирую, - передаёт слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация, что исполком РФС рассматривал вариант изменения формата розыгрыша Суперкубка России с допуском к борьбе за трофей четырёх участников и переносом матчей турнира на декабрь, но принял решение оставить в силе текущий формат.
В настоящее время Суперкубок России разыгрывается в одном матче между чемпионом и обладателем Кубка страны прошлого сезона и проводится летом до начала первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги.
Президент РПЛ: в РФС посчитали, что коммерчески выгоднее проводить Суперкубок в начале сезона и из одного матча
Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему РФС решил отказаться от предложения расширить формат Суперкубка России с переносом его розыгрыша на декабрь.
Фото: РФС