"Мы еще не знаем, вернется ли Бальде в "Спартак" этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в "Спартаке", - цитирует агента "РБ Спорт".
Нападающий Кейта Бальде перебрался в московский "Спартак" летом 2022 года в качестве свободного агента. Контракт футболиста с российским клубом истекает в июне 2025 года. Нынешний сезон 29-летний форвард проводит на правах аренды в "Эспаньоле". За каталонский клуб сенегалец провел 22 матча, в которых отметился всего одной голевой передачей.
Агент: мы еще не знаем, вернется ли Бальде в "Спартак" этим летом
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Густаво Гони рассказал о будущем своего клиента, находящегося в аренде в "Эспаньоле".
Фото: Чемпионат.com