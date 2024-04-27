Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
БёрнлиЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
Лутон ТаунЗавершен
Ньюкасл
5 - 1 5 1
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
БрентфордЗавершен
Астон Вилла
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
1 - 3 1 3
ХетафеЗавершен
Алавес
3 - 0 3 0
СельтаЗавершен
Атлетико
3 - 1 3 1
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
МиланЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
ВеронаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен
Аугсбург
0 - 3 0 3
ВердерЗавершен
Фрайбург
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 2 2 2
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
3 - 3 3 3
ГаврЗавершен

Агент: мы еще не знаем, вернется ли Бальде в "Спартак" этим летом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Густаво Гони рассказал о будущем своего клиента, находящегося в аренде в "Эспаньоле".
Фото: Чемпионат.com
"Мы еще не знаем, вернется ли Бальде в "Спартак" этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в "Спартаке", - цитирует агента "РБ Спорт".

Нападающий Кейта Бальде перебрался в московский "Спартак" летом 2022 года в качестве свободного агента. Контракт футболиста с российским клубом истекает в июне 2025 года. Нынешний сезон 29-летний форвард проводит на правах аренды в "Эспаньоле". За каталонский клуб сенегалец провел 22 матча, в которых отметился всего одной голевой передачей.

Кейта Бальде Спартак Эспаньол Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится