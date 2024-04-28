Новым главным тренером нижегородского "Пари НН" может стать Вадим Евсеев. Как сообщает "РБ Спорт", предварительные переговоры между специалистом и клубом состоялись еще неделю назад. Евсеев, по данным источника, готов принять предложение "Пари НН". Контракт будет рассчитан до конца сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Пари НН" недовольно результатами клуба под управлением действующего главного тренера Сергея Юрана. В матче 26-го тура РПЛ "Пари НН" уступил "Ахмату" (1:5). Это поражение стало для нижегородского клуба шестым подряд в чемпионате.
Вадим Евсеев может стать главным тренером "Пари НН"
Российский тренер Вадим Евсеев может сменить Сергея Юрана на посту главного тренера "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"