"Я говорил, что "Зенит" может потерять снова очки, и они это сделали. Это нонсенс - давно не было такого "Зенита". "Динамо" сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом, но они и выиграли даже. Итог сегодняшнего матча таков: теперь посмотрим, готов ли реально "Краснодар" стать чемпионом в этом сезоне", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Московское "Динамо" одержало победу в домашнем матче с санкт-петербургским "Зенитом" в рамках 26-го тура РПЛ. Единственный мяч в игре записал на свой счет нападающий Константин Тюкавин. Поражение от "Динамо" стало для "Зенита" вторым в чемпионате страны подряд. В прошлом туре "сине-бело-голубые" уступили дома "Рубину" (0:2).
"Краснодар" отстает от лидирующего "Зенита" на 1 очко, но имеет один матч в запасе. 29 апреля "горожане" сыграют против "Крыльев Советов" в рамках 26-го тура Премьер-лиги.
Мостовой - о поражении "Зенита" от "Динамо": это нонсенс. Посмотрим, готов ли "Краснодар" стать чемпионом
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Динамо" в 26-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"