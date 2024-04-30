"Раз Смолов не попадает в состав "Динамо", значит, он просто проигрывает конкуренцию. Про возраст Фёдора не стоит чего-либо говорить. На этом всё. Есть ребята, которые и в 36-38 лет показывают высокий уровень футбола. Главное здесь — приносит ли пользу футболист или нет", - цитирует Черышева "LegalBet".
34-летний нападающий Федор Смолов принял участие в 31-м матче "Динамо" в текущем сезоне во всех турнирах. На счету игрока 6 забитых мячей и 5 результативных передач во всех турнирах. В матче 26-го тура РПЛ против "Зенита" Смолов вышел на замену по ходу матча и провел на поле 2 минуты. Последний полный матч Смолова за "Динамо" датирован 2-м апреля - форвард вышел на поле в матче Кубка России со "СКА-Хабаровск".
В чемпионате России "Динамо" занимает 3-е место. В активе "бело-голубых" 47 очков. Отставание подопечных Марцела Лички от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" за четыре тура до конца сезона составляет 3 очка.
Черышев: Смолов просто проигрывает конкуренцию в "Динамо", про возраст говорить не стоит
Российский тренер Дмитрий Черышев высказался об игровой практике нападающего "Динамо" Федора Смолова в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"