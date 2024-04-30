"Каждый из лидирующей тройки достоин стать чемпионом. А те, кто не станут - значит не достойны. Никто ровно не проходит сезон, у каждого бывают спады. "Зенит" растерял преимущество, хотя все стали вешать им медали. Я хотел бы, чтобы чемпионом стало "Динамо". Может, они на финише и смогут воспользоваться неудачами конкурентов", - поделился Точилин.
За четыре тура до окончания сезона с 50-ю очками в чемпионате России лидирует санкт-петербургский "Зенит". "Краснодар" занимает 2-е место с тем же количеством очков, но с худшими дополнительными показателями. Московское "Динамо", обыгравшее в минувшем туре "Зенит", занимает 3-е место с 3-очковым отставанием от первых двух клубов.
В 27-м туре РПЛ 4-го мая "Краснодар" сыграет дома с "Ахматом". 5-го мая состоится поединок между "Динамо" и "Сочи" в Москве. 6-го мая "Зенит" сыграет на выезде с воронежским "Факелом".
Источник: "РБ Спорт"
Точилин: каждый из лидирующей тройки достоин стать чемпионом. А те, кто не станут - значит не достойны
Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ между "Зенитом", "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"