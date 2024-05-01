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Хавбек "Ростова" Байрамян - о чемпионской гонке: я за Эдика Сперцяна

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, кому отдает предпочтения в чемпионской гонке текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Кто станет чемпионом? Не знаю. Я за Эдика Сперцяна", - заявил Байрамян в интервью "РБ Спорт".

За четыре тура до конца чемпионата "Зенит" и "Краснодар" возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 50-ю очками. "Сине-бело-голубые" впереди по дополнительным показателям. Тройку замыкает "Динамо" с 47-ю очками.

"Ростов", в свою очередь, занимает 7-е место. В активе подопечных Валерия Карпина 40 очков в 26-ти матчах. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян принял участие в 25-ти матчах текущего розыгрыша РПЛ, в которых отметился 10-ю голами и 7-ю результативными передачами.

Хорен Байрамян Эдуард Сперцян Краснодар Ростов
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