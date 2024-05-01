- Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное. Именно этот сезон у "Зенита" неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто. Считаю, что решения, принимаемые руководством "Зенита", продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается, - передаёт слова Черчесова "Спорт день за днём".
Ранее председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина заявила для СМИ о намерении клуба до начала следующего сезона продлить контракт с 48-летним главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года. Срок действия текущего соглашения со специалистом истекает в июне 2025 года.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли пять чемпионских званий подряд - во всех полных сезонах с Семаком. В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги сине-бело-голубые находятся на первой строчке, имея равное количество очков с идущим вторым "Краснодаром" (по 50 в 26 матчах), третье место занимает московское "Динамо" (47 очков).
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Черчесов оценил решение руководства "Зенита" продлить контракт с Семаком
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о желании руководства петербургского "Зенита" продлить контракт с наставником команды Сергеем Семаком.
Фото: МатчТВ