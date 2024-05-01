- Проходимый ли "Балтика" соперник для "Ростова"? Не хочу называть какие-то команды проходимыми. "Балтика" сейчас тоже набрала хороший ход, поэтому будет интересный матч, - передаёт слова Чернова "РБ Спорт".
2 мая состоится матч первого этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Ростов" - "Балтика". Жёлто-синие являются лучшей командой весеннего отрезка Российской премьер-лиги (19 очков в 8 матчах), калининградцы занимают по этому показателю четвёртое место (13 очков в 8 матчах).
Победитель этой встречи сыграет за выход в Суперфинал Кубка России с сильнейшим в паре "Динамо" - "Спартак".
Евгений Чернов: "Балтика" набрала хороший ход, у "Ростова" будет интересный матч
Защитник "Ростова" Евгений Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с калининградской "Балтикой".
Фото: РФС