Экс-главный тренер "Аз Алкмар" Паскаль Янсен не возглавит московский "Спартак". Ранее Янсен рассматривался в качестве потенциального наставника "красно-белых", однако, в последствии тренер выбыл из шорт-листа руководства клуба. Об этом сообщил спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль, под управлением которого "Спартак" начинал нынешний сезон, был отправлен в отставку 15-го апреля после поражения от "Сочи" в 24-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен экс-ассистент Абаскаля в "Спартаке" Владимир Слишкович.
Под управлением Слишковича "Спартак" вышел в финал Пути регионов Кубка России, переиграв "Динамо". В чемпионате России "красно-белые" поднялись на 4-ю строчку благодаря 7-ми очкам в 3-х матчах с новым тренером.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" больше не рассматривает кандидатуру Паскаля Янсена на пост главного тренера
Нидерландский специалист Паскаль Янсен не рассматривается руководством "Спартака" на должность главного тренера.
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