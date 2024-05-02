- Мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли забить. "Спартаку" повезло в тех ситуациях, когда были забиты их мячи. Так или иначе они были более эффективны, чем мы. В этом и разница. Это футбол. Если ты хочешь выигрывать, надо забивать, чего мы не смогли сделать.
Вчера, 1 мая состоялся матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Спартак" обыграл в гостях "Динамо" со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились нападающий Алескандр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов, которые забили свои мячи на 9-й и 39-й минутах соответственно. Соперник "красно-белых" по финалу Пути регионов определится сегодня, 2 мая, во встрече "Ростова" и калининградской "Балтики".
Источник: "СЭ"
Защитник "Динамо" Бальбуэна - о вылете из Кубка России: "Спартаку" повезло
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна прокомментировал поражение в полуфинале Пути регионов Кубка России от "Спартака" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"