"Балтика" - проходимый соперник? Конечно, проходимый. Дома мы хорошо играем, можем обыграть любого соперника", - приводит слова Терентьева "РБ Спорт".
Сегодня, 2 мая, в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России "Ростов" на своем поле примет калининградскую "Балтику". Встреча состоится на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 19:15 по столичному времени. Главный арбитр поединка - Кирилл Левников. Победитель пары в финале сыграет против московского "Спартака".
Защитник "Ростова" Терентьев - о Кубке России: "Балтика" - проходимый соперник. Дома можем обыграть любого
Защитник "Ростова" Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России против "Балтики".
Фото: ФК "Ростов"