- "Спартак" - всегда сложный для нас соперник. Нам не очень повезло в двух матчах против них. В Кубке мы закончили выступление, но теперь все мысли о борьбе в чемпионате. Мы играли спустя три дня после матча с "Зенитом", в каком-то смысле повлияла усталость. Матч против "Спартака" был важен для нас, это старейшее дерби. Мы должны были улучшить свои результаты против них, но в итоге справились не лучшим образом. Впрочем, не должно быть оправданий для дерби. Мы должны были приложить максимум усилий, - передаёт слова Фернандеса Metaratings.ru.
Московское дерби "Динамо" - "Спартак" в рамках второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Гости открыли счёт на 8 минуте ударом головой от нападающего Александра Соболева, на 39-й минуте атакующий полузащитник Михаил Игнатов с передачи Соболева удвоил результат.
Динамовцы нанесли по воротам соперника 13 ударов, 5 из которых пришлись в створ, их показатель ожидаемых голов xG составил 1,2. "Спартак" атаковал ворота бело-голубых 4 раза (все 4 удара в створ) при показателе xG 0,42.
Защитник "Динамо" Фернандес: мы должны были приложить со "Спартаком" максимум усилий. Справились не лучшим образом
Центральный защитник московского "Динамо" Роберто Фернандес прокомментировал поражение от "Спартака" (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов.
Фото: ФК "Динамо"